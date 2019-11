"Si sente sempre più spesso, in Italia, di problemi legati alla malasanità, presidi ospedalieri sempre più nel caos, medici menefreghisti, infermieri poco professionali, ecc. (l'elenco sarebbe lungo stando a quello che si apprende dai media …)". Così Domenico Mazzocco esordisce nella sua segnalazione di un caso di "buona sanità".

"Vorrei fare un plauso al nostro Ospedale, al reparto di Urologia. Sono stato appena dimesso dopo un intervento chirurgico che mi ha portato a soggiornare per qualche giorno in quel reparto. Beh, che dire. La professionalità dei medici tutti, degli infermieri, del personale addetto alle pulizie, etc., sono stati encomiabili. Professionalità, gentilezza, competenza anche in situazioni molto difficili. Ho assistito, anche nelle ore notturne, ad interventi verso pazienti con gravi problemi di una celerità mai vista. Quindi, poichè non c'è solo malasanità, ma invece ci sono medici, infermieri ed il personale tutto che oltre la professionalità ci mettono amore e dedizione, faccio un plauso a questo reparto tramite voi".