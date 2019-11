Si concludono oggi i lavori della terza edizione di "Tracce primitive" a San Salvo. I writers - dopo aver colorato nelle precedenti edizioni il sottopassaggio ferroviario alla marina e la palestra di via Verdi - si sono concentrati su un muro interno dello stadio comunale "Davide Bucci", dove l'Us disputa le gare interne del campionato di Eccellenza.

Partecipano alla colorata iniziativa 8 writers abruzzesi e molisani: 2NEKO (Lanciano), KENO (Vasto), ZOFA (Vasto), ONEM (Vasto), NORH (Termoli), SMAKE (Campobasso), ZHANCO (Campobasso), EMAID (Ortona), DO MEE (Campomarino).

La manifestazione studiata per ravvivare alcune zone della città è stata promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo in collaborazione - in questa edizione - con lo Sporting San Salvo, società calcistica che gestisce il "Davide Bucci".

"Si tratta di un'occasione - spiegano dal Comune - per riunire le forze e rendere l’interno dello stadio di San Salvo un posto più variopinto. Come in ogni intervento artistico si avrà un tema, stavolta preso con leggerezza ed in tono molto ironico, che vedrà il cibo da fast food (junkfood - cibo spazzatura) come presenza comune nei vari graffiti, che alternati ad opere figurative creeranno un'aura surreale e fumettistica nei metri di muro a disposizione".

