Presso La Grotta del Saraceno, Gianni Maddaloni, padre e allenatore del Campione Olimpico di Judo Pino Maddaloni, ha tenuto uno stage con allenamento tecnico per gli allievi del maestro di origini campane Aniello Vastola.

Grazie alla loro ormai quarantennale amicizia, legati soprattutto dal recupero attraverso lo sport di ragazzi in difficoltà a causa di realtà difficili quali l'abbandono in case famiglia ( il maestro Vastola collabora con la casa famiglia il Sorriso di Lentella), o l'ambiente di provenienza come quello di Scampia, è stato possibile tutto questo.

La giornata, iniziata con un risveglio muscolare al quale hanno partecipato genitori e figli, allietata dalla permanenza a bordo poscina della spendida struttura e dal ricco buffet di pranzo, si è svolta all' insegna della tranquillità e del divertimento trascorrendo una bellissima giornata insieme. Dopo una bella passeggiata lungo la costa, alle ore 17.00 presso l'arena della struttura il maestro Maddaloni si è presentato ai ragazzi. La sua umiltà, cortesia e simpatia hanno incantato l'intera platea, mentre con la sua esperienza allenava i giovani atleti ancora increduli ed emozionati.

Infine, si è prestato a fare foto con i ragazzi, non negando a nessuno una carezza amorevole dicendo "sento tutti questi ragazzi come figli miei".

Davvero una bella persona!

