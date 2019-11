Squadre antincendio impegnate su più fronti questa mattina a Vasto per incendi che sono divampati di diverse zone della città. Poco dopo le 12 la prima segnalazione per un incendio divampato in via San Leonardo. "Purtroppo - spiega un giovane residente della zona - a intervalli di tempo quasi regolari si verificano incendi in questa zona". I vigili del fuoco del distaccamento di Vasto hanno raggiunto la zona dell'incendio e spento le fiamme. Come purtroppo accade in tanti casi la vegetazione bruciata ha fatto venir fuori rifiuti di ogni tipo, dagli stendibiancheria ai secchi di vernice.

L'altro incendio era invece divampato, per la seconda volta in pochi giorni, nel terreno di Vallone Maltempo, accanto all'ex discarica comunale. Tra l'8 e il 9 agosto c'era già stato l'intervento ripetuto dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che avevano bruciato sterpaglie e rifiuti [LEGGI]. Questa mattina l'incendio, anche a causa del forte vento, ha assunto proporzioni maggiori. Le fiamme hanno attaccato i rifiuti depositati sul terreno (posto sotto sequestro nel gennaio 2014) creando una densa coltre di fumo nero. Sul posto la squadra boschiva dei vigili del fuoco, una squadra del gruppo comunale di Protezione Civile e la squadra del distaccamento volontari dei vigili del fuoco di Gissi.