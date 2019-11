Revocato il divieto di balneazione nell'area del Monumento alla Bagnante. Il tratto nord della spiaggia di Vasto Marina torna balneabile. Lo stabilisce l'ordinanza con cui il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, recepisce i risultati dei nuovi prelievi eseguiti dall'Arta (Agenzia regionale di tutela ambientale) e assume il conseguente provvedimento riguardante la zona ubicata un chilometro e 100 metri a nord del pontile.

"Le analisi suppletive dell’Arta–Abruzzo, eseguite in data 11 agosto nel tratto oggetto del divieto temporaneo di balneazione - annuncia un comunicato del municipio - hanno rilevato parametri perfettamente conformi alla legge e alle indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Salute (60UFC/100ml Enterococchi – 384MPN/100ml Escherichia Coli). I prelievi precedenti dello scorso 5 e 7 agosto, successivi alla bomba d’acqua della notte tra il 2 e il 3 agosto, avevano rilevato parametri non conformi alla legge tali da indurre il sindaco a vietare la balneazione in quello specifico tratto di costa in via preventiva e precauzionale".