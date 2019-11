Anche quest'anno si è svolto il torneo di beach volley Moglie e buoi. Sui campi dei lidi Calimero ed Happy Days di San Salvo Marina le coppie scese in campo erano formate da giocatori che fanno coppia anche nella vita, "che siano sposati fidanzati o... coppie di fatto!", come ricordano gli organizzatori Andrea, Stefano e Melissa.

La vittoria sul campo è andata a Mauro e Federica che hanno battuto Gianni e Daniela, sul gradino più basso del podio Cristian e Alice. Ma, visto lo spirito del torneo, non poteva mancare il premio speciale per il bacio più bello (prova a cui tutti sono stati chiamati a sottoporsi), vinto da Davide e Virginia con la dedica alla loro bimba arrivata da qualche mese. Un premio anche per la coppia più matura, formata da Leo e Daniela. "Ci siamo divertiti non poco - commentano gli organizzatori - condividendo anche questo appuntamento sportivo tra coppie. L'appuntamento è al prossimo anno con la quarta edizione".