L'uomo-pesce non demorde: tornerà in acqua domattina. Rinviata il 6 agosto, giorno del suo 76° compleanno, a causa delle avverse condizioni meteomarine, la traversata da Punta Penna a Vasto Marina si farà domani. E a compierla, come sempre da 60 anni a questa parte, sarà Costanzo Marinucci.

L'11 luglio scorso, a distanza di dieci mesi dall'incidente (lo scorso anno fu investito da un'auto nel centro di Vasto), il docente di matematica in pensione ha fatto le prove generali, nuotando da Punta Aderci al molo nord del porto di Vasto dove, l'11 luglio 1988 il professore salvò cinque persone che stavano annegando, guadagnandosi sul campo la Medaglia d'oro al Valor civile.

Domattina si tufferà in acqua nel mare antistante la spiaggia di Punta Penna e, una bracciata dopo l'altra, costeggerà quasi tutto il litorale vastese fino al pontile di Vasto Marina, dove ad attenderlo sulla battigia ci sarà la solita folla, pronta ad applaudirlo e a brindare alla nuova impresa.