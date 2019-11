Dai classici castelli agli animali acquatici fino ai Moai, le celebri statue dell'Isola di Pasqua. Tutti rigorosamente di sabbia. In riva al mare rivive oggi la tradizionale giornata dedicata alle Sculture di sabbia.

La spiaggia di Vasto Marina si è arricchita stamani di una trentina di creazioni manuali cui hanno lavorato decine di bambini coi loro familiari.

Un divertimento per grandi e piccini e per i molti bagnanti che si sono soffermati a guardare le realizzazioni e a commentare. Una mattinata in cui in spiaggia ognuno ha potuto dare spazio alla fantasia, costruendo con acqua marina e sabbia non solo i tradizionali castelli fatti con secchielli, palette e rastrelli, ma anche tartarughe, squali, piovre, stelle marine, fino alle creazioni più ardite: un uomo steso sulla sabbia, riprodotto a grandezza naturale, ma anche una raffigurazione sacra e, novità assoluta di quest'anno, le copie in miniatura di due statue monolitiche dell'Isola di Pasqua.