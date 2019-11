Saranno tre le aree a disposizione dei giovani vastesi che, nella sera del 16 agosto, vorranno ritrovarsi in spiaggia per il tradizionale falò di Ferragosto. Dopo le diatribe di due anni fa, quando venne alzato il livello di attenzione sui fuochi accesi su tutto il litorale, l'amministrazione comunale ha deciso di regolamentare il "rituale" dei giovani dell'estate per evitare tutti i danni che puntualmente venivano registrati all'indomani della serata centrale dell'estate. L'anno scorso il primo test, positivo nonostante le condizioni meteo non ottimali.

Quest'anno saranno tre le aree di spiaggia libera dove i giovani potranno accendere i fuochi e trascorrere la serata e la notte: la zona della Bagnante, la zona del Pontile e l'area eventi di lungomare Duca degli Abruzzi. Dall'amministrazione l'invito a tutti coloro che parteciperanno ai falò a gestire correttamente i rifiuti, evitando di abbandonarli sulla sabbia e a rispettare soprattutto gli stabilimenti adiacenti (in passato non poche volte sdraio e ombrelloni sono finite al fuoco).