Dopo gli ottimi riscontri di Rock in libreria questa sera (dopo cena) piazza Barbacani farà tornare in vita i tempi del Paradise, la storica discoteca vastese. Night fever in libreria è il titolo dell'evento organizzato dalla Nuova Libreria e dall'associazione Liber che vedrà dietro la consolle Mc Adams' (Francescopaolo D'Adamo) per "proporre dischi neri doc e fruscio originale".

Una serata di musica e divertimento con un pensiero speciale. Infatti D'Adamo ha lanciato una proposta a tutti gli amici di Ivan Di Nanno, scomparso lo scorso aprile. Ivano, come lo chiamavano gli amici, non mancava mai a questi appuntamenti musicali, diventando una sorta di "animatore" in pista. Per questo la serata di oggi sarà l'occasione per ricordarlo "indossando una maglietta o una camicia bianca".