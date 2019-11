Sarà Giorgio Calcaterra l'ospite d'onore della seconda edizione della Stravilla, manifestazione podistica regionale organizzata dal Comune di Villa Santa Maria con la collaborazione tecnica dell'Atletica Solidale di San Salvo guidata dal presidente Paolo Tilli. Il campione del mondo della 100 km., a cui è stato dedicato un pettorale speciale, percorerà insieme agli altri podisti gli 8 km. del percorso, di cui 5 di livello facile e gli ultimi 3 più impegnativi.



L'appuntamento prevede gare per ragazzi su distanze ridotte dai 100 ai 1000 metri e la camminata sempre sullo stesso percorso di 8 km. La sera pasta partry per tutt i partecipanti organizzato da cuochi di Villa Santa Maria per chiudere in bellezza una magica giornata di sport

Nel costo di iscrizione di 5 euro sono compresi pettorale, pacco gara e pasta party finale. Per i ragazzi quota ridotta di 3 euro.

Per informazioni

Marcello 3450455470

mail timingrun@gmail.com