Nel terzo test pre-campionato di questa calda estate, la Vastese Calcio all’Aragona ha affrontato la corazzata di mister Cappellacci, il Città di Campobasso, formazione candidata ad una stagione da protagonista in serie D. Al termine della gara i molisani hanno avuto la meglio ed hanno chiuso il match vincendo 2-0. Un’amichevole importante per la i biancorossi che hanno potuto misurarsi contro una squadra nettamente superiore, provando varie soluzioni di gioco.

Nel primo tempo l’unidici titolare messo in campo da mister Colavitto ha fatto vedere diverse cose positive anche se in attacco non si è praticamente mai affacciata e in questo ha pesato l’assenza di Iaboni, fuori per un affaticamento muscolare. Buona la gara del giovane portiere vastese Cattafesta che in tre occasioni ha allontano il pericolo con interventi davvero importanti. A segno tra le fila rossoblu l’ex di casa Aquino nel primo tempo e Bucchi nella ripresa al settantesimo su assist di Alessandro.

Brutte notizie per quanto riguarda il reparto difensivo in casa Vastese: nella prima frazione Natalini ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco a causa di un brutto infortunio alla caviglia. Le sue condizioni non sono delle migliori. Domani in mattinata il giocatore si sottoporrà alle lastre e si saprà di più sulla sua condizione. Mancano dieci giorni alla prima sfida ufficiale della stagione in Coppa Italia contro il Cupello ed i biancorossi, non ancora al completo, si stanno preparando per ottenere il primo risultato positivo dell’anno. Non sarà facile e molto dipenderà dalle ultime operazioni del mercato che in questi giorni saranno portate a termine.

Vastese-Campobasso (2-2)

Reti: 7' Aquino, 24' st Bucchi

Arbitro: Carusi

Vastese Calcio 1902: Cattafesta, De Fabritiis, Sisti, Natalini, Giuliano, Luongo, Di Pietro, Marfisi, Benvenga, Tarquini, Lavorgna; a disposizione: Morettini, Giancristofaro, Carriero, Colia, Basilico, Pereotubo, Braccia, Polisena, D'Ascanio, Baldeh. All. Colavitto

Città di Campobasso: Capuano, Lenoci, Rano, Grazioso, Ferrani, Gattari, Boldrini, Valentini, Aquino, Goncalves, Sciamanna; a disposizione: Mazzella, Alessandro, Bucchi, Todino, Censori, Di Pasquale, Santangeli, Cianci, Bontà, Progna, Tucci. All. Cappellacci