Sono trascorsi altri 70 giorni. I più caldi dell'estate. Senza poter uscire di casa. E' esasperata Enza Armando, la 49enne disabile di Vasto che da oltre un anno e mezzo è costretta a restare tra quattro mura perché l'ascensore è rotto. Le promesse non sono state mantenute, né sono giunte risposte ufficiali all'appello (Clicca qui per guardare il video) rivolto dalla donna all'Ater (l'ente che gestisce le case popolari) e all'amministrazione condominiale.

"I disagi - racconta Enza - vanno sempre peggiorando perché ho bisogno di svolgere dei controlli controlli e, sinceramente, me ne sto andando in depressione dopo troppe prese in giro. Il mio avvocato, Massimiliano Baccalà, sta proseguendo per le vie legali.

Ti fanno sentire inutile, ti tolgono la voglia di vivere. Si arriva a un punto tale, che chiedere un propio diritto non ha più senso, perché non si viene considerati esseri umani.

Io - è l'appello di Enza - vivo per mia figlia Antonella, ma a volte è dura perché non riesco a viverla appieno: anch'io ho il diritto di uscire con mia figlia per un gelato e altre piccole cose che possa fare ancora in questa vita".