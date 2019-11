Una serata all’insegna dell’improvvisazione e della buona musica, quella vissuta dai presenti giunti al Teatro Rossetti per non perdersi l’appuntamento del martedì sera targato Danilo Rea e Flavio Boltro nella rassegna Musiche in Cortile del 'Vasto in Jazz'. Il duo, che non ha bisogno di presentazioni, ha catturato letteralmente la platea per circa un’ora e trenta di performance. Spostatosi nella fantastica cornice del teatro vastese- causa pioggia- l’appuntamento musicale ha rispettato ogni attesa: fantastico, per niente scontato e assolutamente originale, del resto con due come Rea e Boltro non poteva che non essere così.

Dal loro ingresso sul palco al saluto finale, il pianista di Vicenza ed il trombettista torinese hanno proposto un repertorio vastissimo di brani. Da Guccini a Rossini, passando per gli standard jazz più celebri, sino a concludere con una versione ‘rivoluzionata’ di Besame Mucho. Tenere il conto dei brani proposti da Rea e Boltro è stato quasi impossibile. Sì, perché in realtà più che seguire una linea definita nel viaggio musicale intrapreso, i due hanno vestito e svestito i brani con il tocco originale di coloro che hanno l’onere di essere due degli improvvisatori più creativi nel panorama jazzistico. Se nel tema iniziale i più attenti hanno potuto percepire le sonorità di un brano in particolare, successivamente il verbo sonoro si è mescolato in una danza continua di richiami a canzoni ed opere celebri, perdendosi nella vasta gamma di colori melodici e ‘giochi di prestigio’ musicali, in continui ma mai stancanti ‘botta e risposta’ tra la tromba dell’uno ed il tocco magico sul piano dell’altro, quasi a voler parlare, comunicando senza la parola quello che con la musica si può esprimere ancora meglio.

Ed è con la stessa atmosfera magica creata durante la loro esibizione sul palco del Rossetti che Danilo Rea e Flavio Boltro hanno salutato il pubblico, ma solo dopo avergli concesso un ‘bis’ entusiasmante ed ancora più onirico. Con il lungo applauso dei presenti ha avuto fine il fantastico viaggio musicale con alla guida i due strepitosi artisti.