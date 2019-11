Un trio vastese-sansalvese per il Chieti Femminile. Barbara Benedetti, Melissa Nozzi e Alessia Stivaletta anche nella prossima stagione vestiranno la maglia neroverde per partecipare al campionato di serie B. Per Barbara Benedetti, 23enne giocatrice abile sia nella fase offensiva che in quella difensiva, dove mette in campo tanta grinta, quella che inizia sarà la quarta stagione al Chieti di cui ormai è un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio.

Sono approdate nellla città teatina ormai tre anni fa la vastese Alessia Stivaletta, giocatrice dal talento cristallino, tanta rapidità ed estro in attacco, e la sansalvese Melissa Nozzi, difensore dai piedi buoni in grado di giocare anche a centrocampo. Entrambe appena diciottenni, si sono messe in luce già negli scorsi campionati, in particolare quello 2014/2015 che ha visto la squadra di mister Di Camillo tra le protagoniste del girone centro-sud della serie B. Per loro due, negli anni scorsi, anche diverse chiamate per gli stage delle nazionali giovanili. La riconferma delle tra ragazze di Vasto e San Salvo è stata accolta con entusiasmo in casa noroverde, realtà calcistica femminile che continua a crescere.

Dopo il brillante terzo posto della scorsa stagione l'obiettivo è quello di tentare il salto di categoria. Il Chieti ripartirà ufficialmente il 23 agosto, con il ritiro precampionato di Fara San Martino, otto giorni in cui mettere benzina nei motori per la stagione che verrà, con Barbara, Alessia e Melissa pronte a dare il massimo insieme a tutte le loro compagne.