E’ ormai alle porte uno dei concerti più attesi dell’estate 2015 nell’ambito della rassegna Musiche in cortile, giunta alla sua decima edizione, e che anche quest’anno ha presentato un cartellone ricco di proposte artistiche di indubbia qualità. Dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni importanti nomi della musica e dello spettacolo come Ornella Vanoni, Simona Molinari, Nina Zilli, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Richard Galliano, Raffaele Paganini, Michele Placido, Rossana Casale, Rosalia De Souza ed altri, quest’anno sul palco del cortile di Palazzo d’Avalos ritorna dopo sette anni dalla sua ultima esibizione nella stessa rassegna Antonella Ruggiero, la più eclettica e versatile tra le cantanti italiane, membro fondatore e voce insostituibile dei Matia Bazar; un percorso storico della sua carriera che ci fa rivivere in questo straordinario concerto con alcuni dei suoi brani più famosi di sempre. L'appuntamento avrà inizio intorno alle ore 22:00.

Nello “Stralunato recital” Antonella Ruggiero delizierà il suo affezionato pubblico ed i suoi tanti estimatori anche con indimenticabili brani di star internazionali della musica, come solo lei sa fare. Per l’occasione si accompagnerà ai bravissimi ed affiatati musicisti del Maurizio di Fulvio group, con quest’ultimo alla chitarra, Renzo Ruggieri alla fisarmonica, Ivano Sabatini al contrabbasso e Walter Caratelli alle percussioni. In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Politeama Ruzzi di Vasto.

Per maggiori info e prevendita contattare i seguenti numeri 0873.365378 -346.7513610