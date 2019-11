Momenti di grande intensità ed emozioni quelli vissuti domenica sera nel corso della terza Rassegna folkloristica di canti abruzzesi a San Salvo a cura dell’assessorato alle Politiche sociali nell’ambito delle attività dei laboratori dei Centri diurni anziani.

Sul naturale palcoscenico della scalinata di piazza San Vitale si sono esibiti il coro folkloristico “Cesare De Titta” di Perano diretto dalla maestra Valentina Pomilio, il coro folkloristico di Canosa Sannita diretto dalla maestra Lorella Palumbi e il coro folkloristico “San Salvo in Canto” diretto dalla maestra Loredana Miscia.

Una serata musicale in assoluta spensieratezza che ha visto la presenza di un numeroso pubblico che ha applaudito ripetutamente le tre corali le quali hanno proposto un repertorio molto curato.

«Anche la musica può aiutare nel nostro progetto che si porta avanti con le politiche sociali – dice il sindaco Tiziana Magnacca – all’interno delle diverse attività svolte dai laboratori dei Centri diurni per anziani. E il risultato che si ottiene è la migliore dimostrazione di come sia importante e stimolante lavorare insieme tenendo impegnati con iniziative serie e coinvolgenti i soci e le socie dei Centri anziani».

«È il terzo anno consecutivo che d’estate e di sera ci ritroviamo in piazza San Vitale – commenta l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – per ascoltare le melodie a noi più care della tradizione musicale regionale. Il folklore come elemento in grado di riunire diverse corali per ascoltare la buona musica eseguita da chi s’impegna con passione».