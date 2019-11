Manca circa un mese o poco più dall’inizio della stagione calcistica 2015/2016 di eccellenza abruzzese e in casa Vastese Calcio si continua a lavorare per costruire una rosa il più possibile competitiva per riportare entusiasmo e regalare qualche gioia in più ai tifosi e appassionati biancorossi. Proprio al fine di inaugurare il nuovo cammino societario nel migliore dei modi, è in programma per domani mercoledì 12 agosto la festa ‘Cuore biancorosso’ che si terrà presso l’Arena delle Grazie a Vasto.

Un momento per i tifosi vastesi da condividere insieme in attesa di vedere la propria squadra all’opera. Per quanto riguarda il costo per aderire all’iniziativa, al prezzo di 10,00 euro si potrà avere un panino con porchetta, una bibita ed il biglietto di ingresso per la gara di Coppa Italia, in programma domenica 23 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio Aragona con il Cupello.