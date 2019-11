Disco di platino e primo posto nella classifica dei download di iTunes. Oltre 11 milioni di visualizzazioni del video su Youtube e una popolarità crescente. Tutto questo per Roma-Bangkok, la hit dell'estate della rapper Baby K incisa insieme a Giusy Ferreri e che vede la firma di quella che negli ultimi due anni è diventata una sorta di coppia di Re Mida: Takagi e il vastese Fabio Clemente, in arte Mr.Ketra. I due, dopo i successi con Rocco Hunt, Marracash e con L'Amore Eternit di Fedez, hanno prodotto il nuovo disco di Baby K e, insieme a Federica Abbate, hanno firmato la canzone Roma-Bangkok.

"È stato davvero interessante lavorare alla produzione del disco - spiega Mr.Ketra -. Per questo singolo, oltre alla musica mi sono cimentato nella scrittura del testo insieme a Federica Abbate. E direi che il risultato è stato positivo, visti i grandi consensi ricevuti dalla canzone".

Il brano è onnipresente nelle radio, da 6 settimane nella classifica della FMI [clicca] e oggi al primo posto. Un primo posto anche nella classifica dei dowonload di iTunes. E poi tanto successo tra i fan, con il tormentone dell'estate che ha coinvolto le comunità social che si trovano a creare dei simpatici video sulle note di Baby K.

Per Fabio Clemente è un'estate in cui gli impegni non mancano di certo, visto che è spesso anche in giro per le serate con i suoi Boom Da Bash, anche loro freschi di nuovo album. Da non dimenticare, poi, la sua firma per il secondo anno consecutivo sulla sigla degli Mtv Days. E poi tanti altri progetti in cantiere, collaborando con artisti che spiccano il volo nel panorama della musica italiana e non solo.