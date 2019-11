È stata presentata ieri sera presso la sala del Gulliver Center a Vasto la nuova dirigenza dello Sporting Vasto, squadra iscritta al campionato di terza categoria pur avendo inoltrato la domanda di ripescaggio in seconda. Nuovi volti in società con l’ingresso di Stefano Mazzarella come presidente, l’avvocato Angela Pennetta come legale e Valentina Milo alla segreteria e come commercialista.

Per quanto riguarda invece la rosa, alla guida della squadra vastese in panchina ci sarà Michele La Canale affiancato da Matteo Fabrizio, Massimo Fabrizio, Vincenzo Stabile e Franco Mancini.Durante l’incontro tenutosi ieri sono stati presentati anche i nuovi acquisti del mercato che daranno un contributo maggiore alla squadra nella prossima stagione calcistica. Sulla sponda settore giovanile, la società dello Sporting Vasto parteciperà al campionato juniores regionale, giovanissimi, allievi ed esordienti.

Sono stati presentati anche gli sponsor che contribuiranno alla sostenibilità delle attività sportive. Ha inizio così la nuova avventura di questa realtà calcistica locale che desidera crescere con il tempo e negli anni per dire la sua nei campionati in cui militerà.