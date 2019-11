Le delizie di stagione locali in gara e tanti gustosi premi per il nuovo contest fotografico di Vasteggiando: fino al 30 agosto è possibile concorrere e votare lo scatto più bello e significativo dell’estate 2015, a patto che documenti un piatto tipico di stagione e che rispetti i termini del regolamento.

Tema e oggetto del concorso sono infatti le “Le Emozioni del Gusto”: immagini o selfie di comitive a tavola, a casa o al ristorante, ma anche nel bel mezzo di una sagra o di un mercatino di strada: purchè nello scatto sia presente un piatto della tradizione locale.

L’iniziativa, tutta dedicata all’enogastromia locale, è il secondo passo di un progetto avviato lo scorso anno: “Le emozioni del Gusto 2014 ha promosso, attraverso un’edizione speciale, le numerose sagre dislocate sul territorio” spiega la redazione, “l’iniziativa di quest’anno verte invece sulla cucina locale in tutte le sue sfaccettature e dà voce alle persone, a ciò che apprezzano in termini di gusto soggiornando qui”.

Per partecipare al contest basta accedere con il proprio profilo Facebook alla pagina di Vasteggiando, selezionare l’apposita applicazione “Photo Contest - Le Emozioni del Gusto #2”, caricare l’immagine e attendere la votazione degli utenti.

Anche alcune strutture di ristorazione si sono messe in gioco, facendosi promotrici del concorso e partecipando in prima linea con l’hashtag dedicato. In pratica, se la foto che si intende mettere in gara è scattata presso una di queste strutture, è possibile segnalarne la provenienza con l’apposito hashtag: si tratta di Zì Albina (#zialbina), Agriturismo Montevecchio (#agriturismomontevecchio), D’Addario Junior (#daddariojunior) e il ristorante Vistamare (#vistamare), tutti aderenti al modello Vasteggiando.

Sarà decretato vincitore lo scatto più votato (con maggior numero di LIKES) allo scadere della mezzanotte del 30 agosto e riceverà un pacco regalo contenente alcuni prodotti tipici del territorio.

Pronti a raccontare le vostre emozioni del gusto con una foto?