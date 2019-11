Quando l’amore e l’attaccamento nei confronti dei colori della propria squadra, oltre che della propria città, viene unito allo spirito di solidarietà. Nella giornata di ieri si è verificato davvero un bel gesto da parte del tifoso vastese Giuseppe Consalvi che ha provveduto ad acquistare due abbonamenti di curva.

Nulla di strano se non fosse che ha deciso di regalare il secondo abbonamento ad un tifoso biancorosso che in questo momento, o perché senza lavoro o per altri motivi, non può permettersi di spendere una cifra, seppur modica, per seguire la propria squadra nelle partite interne.

Il gesto è stato molto apprezzato anche dalla società e non a caso è stato proprio il presidente Franco Bolami a consegnare i due tagliandi nelle mani di Consalvi. “Davvero una bella idea che ci sentiamo di raccogliere ed estendere anche ad altri tifosi che volessero emulare il buon Giuseppe- si legge nella nota diramata dalla Vastese Calcio che ha ipotizzato anche il nome di possibili iniziative future di questo tipo con lo slogan: “Adotta un tifoso”.