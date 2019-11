Meno di mezza giornata e la cava abusiva scompare. Questa era stata segnalata dall'Arci Pesca Fisa agli organi competenti il 6 agosto scorso; lo scavo - non recante alcuna indicazione delle autorizzazioni necessarie - si trovava a pochi metri dal fiume Treste [l'articolo], sui territori di Cupello e Lentella, ed era stato scoperto in occasione dell'incendio di rifiuti durato tre giorni [l'articolo]. Il terreno rimosso era stato lasciato ai bordi per poter poi ricoprire la cava.

E così è accaduto a 5 giorni di distanza. Ieri, la buca è stata riempita, dopo il prelievo della ghiaia. Testimoni riferiscono che ieri mattina la cava - ben visibile dalla vicina Statale Trignina - era ancora "al suo posto"; circostanza, questa, indice del lavoro repentino svolto. Ora il lavoro delle forze dell'ordine competenti sarà molto più difficile.

Nella stessa occasione, l'Arci Pesca aveva denunciato la presenza di un passaggio di mezzi pesanti (probabilmente gli stessi che si sono serviti del materiale inerte) sul letto del fiume Treste.