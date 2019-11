Si svolgerà il prossimo 17 agosto a Tufillo la seconda edizione del Trofeo Ecotrail Herentas, manifestazione podistica di 10 km. organizzata dalla Podistica San Salvo con il patrocinio del Comune di Tufillo e la collaborazione di diverse associazioni, nell’ambito del circuito Corrilabruzzo. Nella prima edizione del 2014 nel piccolo comune del Vastese erano oltre 300 i podisti provenienti dall'Abruzzo e altre regioni italiane.

Il percorso di 9,5 km, diverso dalla prima edizione, è sulla via di Herentas ed attraversa alcuni luoghi storici più importanti del Vastese ed a tratti percorre il sentiero naturalistico Maurizio Salvatore con incantevoli scorci paesaggistici. La partenza è prevista da Piazza Fuori Porta a 550 mt. s.l.m., si comincia progressivamente a salire fino a raggiunger un livello di 660 mt. s.l.m. attraverso una parte di sterrato ed il bosco formato sopratutto da pini. Una volta in cima sono previsti n.2 giri , tra salite , discese e falsi piani, intorno alle pendici del Monte Farano per poi dirigersi di nuovo verso il centro abitato , attraversando prima la parte più moderna del paese e successivamente il centro storico verso Piazza Marconi e la sua splendida cornice del Palazzo Marchesale Bassano sec. XVIII e la Chiesa di Santa Giusta sec. XVI a pochi metri dall'arrivo.

Il percorso costeggia , come anticipato, le pendici del Monte Farano 705 m s.l.m. sito archeologico dove recenti indagini hanno consentito di individuare resti di capanne della prima età del ferro e di un insediamento , probabilmente sorto attorno al santuario di Herentas, che dal V secolo a.C. mostra continuità di vita almeno fino al II Secolo d.C. , confermando l’importanza strategica che dovette avere il sito nel panorama religioso e politico del territorio Frentano prima e dopo la romanizzazione. Il nome dell’evento s’ispira a un’antica leggenda frentana. Nel Comune di Tufillo è stata rinvenuta la “chiave di Herentas” di epoca pre-romana. Fu rinvenuta nel 1936 nell’area archeologica di Monte Farano e reca inciso in lingua osca “Herettates : sum / Agerlud “ ( Sono di Herentas / da Agello). Dedicata alla dea Herentas una divinità Italica assimilabile alla greca Afrodite ( Venere) è antica di 2000 anni. Venere simboleggia l’amore che risveglia la natura a primavera . E’ simbolo della bellezza femminile ammaliatrice . In “Arte di Amare” Ovidio le attribuisce poteri illimitati ed irresistibili. Herentas è la dea dell’amore.

L’originale della chiave è conservata presso il Museo Archeologico del Vastese a Monteodorisi, una copia insieme ai reperti più rappresentativi tra quelli rinvenuti su Monte Farano e in altri siti archeologici del Comune di Tufillo sono ospitati presso la Mostra Archeologica Prima di Tufillo allestita nel Palazzo Marchesale Bassano XVIII sec. con possibilità di visita durante tutto l’anno. Il giorno della gara l'ingresso è gratuito.

Premi :

Per i primi 400 iscritti è previsto il pacco gara con maglietta tecnica e prodotti alimentari .

Per i premi di categoria sono previste magliette tecniche con scritta "Winner" , sacche con cordino con il nome dell'evento e prodotti alimentari.

Mentre per i primi assoluti Femminile / Maschile , oltre a prodotti alimentari, è previsto come premio la riproduzione in argento della chiave di Tufillo realizzata dal Maestro Orafo Milva Barisano di Tufillo. Una riproduzione più piccola della chiave è prevista come premio per il 50° arrivato.

Per le società sono previsti cesti con prodotti alimentari.

Per le società iscritte al circuito Corrilabruzzo è possibile iscriversi sul sito dedicato. Per le società esterne scrivere a info@digitalrace.it o inviare un fax al numero 0863/441725.