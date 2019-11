Quando manca circa un mese dall’inizio della nuova stagione sportiva, l’U.S. San Salvo tra le proprie mura ieri sera ha ospitato il Casalbordino di mister Farina nella seconda amichevole pre-campionato di questa estate.

Un match che è servito ad entrambe le compagini per cercare quella coesione di gruppo tale da iniziare a poter trovare anche e soprattutto un proprio sistema di gioco. Ad avere la meglio è stata la squadra di casa che, grazie alle reti di Marinelli e Antenucci, si è imposta con il risultato di 2-0.

Ancora buone conferme per mister Rufini che ha ulteriormente provato diverse soluzioni, ma anche i giallorossi hanno dato segnali di crescita importanti soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica, calcolando che ieri mancavano diversi giocatori importanti in rosa.

In casa U.S. San Salvo si può dire senza dubbio che il mercato- per lo meno quello in uscita- è tutt’altro che chiuso. Attualmente la rosa è composta da circa trentatré elementi, ma nei prossimi giorni il gruppo verrà sfoltito e potranno esserci anche partenze inaspettate, ma anche dei possibili nuovi arrivi.