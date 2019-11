L'arte per riqualificare strutture abbandonate. A Fresagrandinaria ieri la vecchia biglietteria dello stadio comunale è stata al centro del live painting di Luca Bruno, artista di Roccaspinalveti che non si è fatto fermare dalla pioggia.

La performance creativa - il cui frutto è stato battezzato "Obliqua" - ha introdotto la terza edizione dell'evento musicale Bosco Elettronico nella caratteristica cornice verde di contrada San Lorenzo.

E proprio pensando alla zona della riqualificazione, il giovane artista ha scelto come procedere: "Ho scelto colori tenui che ben si sposano con il bosco, con il verde. Qui non c'è bisogno di usare colori vivaci, come magari in città, ma si deve rispettare la natura".

Le opere di Luca Bruno saranno esposte a Montenero di Bisaccia il prossimo 18 agosto nella sera conclusiva di Quarto Vuoto (zona grotte arenarie).