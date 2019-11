L’11 e il 12 agosto a Scerni torna “Li ruelle di lu’ paese”. La coinvolgente manifestazione che si svolgerà per le vie del centro storico, un percorso enogastronomico per promuovere le ricchezze storico e culturali del territorio vastese, attraverso la riscoperta degli antichi sapori, piatti tipici scernesi e che vede come promotori Pro-loco, Comune e associazione Libera Espressione insieme ai ristoratori e produttori locali.

Nelle due serate, si potranno degustare: li n’durcillun di castrato, la ventricina, i ravioli, il cinghiale, panella di mais, gnuccune di trisc’, le ciammaiche, i frascarill alla contadina, agnello e coniglioripieno, spiedino di calamaro, i ravioli di ventricina, le pallotte cace e ov, le scrippelle, il pesce fritto, i capunti alla mediterranea, ilbaccalà e i pipun arrost, frutta e dolci tipici della tradizione locale.

Il tutto sarà allietato da gruppi musicali che proporranno al visitatore musica, balli e canti della tradizione abruzzese, nello straordinario scenario delle “ruelle” del centro storico di Scerni.