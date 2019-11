San Salvo come non l’avete mai vista prima. È l’obiettivo che si sono dati gli organizzatori della quarta edizione di "Nottambula" che prenderà il via giovedì 13 agosto dalle ore 19.00 all’alba.

Quest’anno la New Generation, con il contributo della Pro Loco e del Comune di San Salvo ripropone un evento indimenticabile e suggestivo che allarga i suoi confini cittadini per quella che si spera sia una notte indimenticabile con tanta musica, magia, intrattenimento e spettacolo senza dimenticare la cultura e i più piccoli con un’area giochi a loro riservata con lunapark, gonfiabili e il teatrino dei burattini. “Nottambula 2015”, la grande festa dove tutte le età saranno coccolate.

La novità più importante: la notte bianca di San Salvo raddoppia! Due location e due spettacoli per la notte più lunga dell’estate della costa sansalvese con l’esibizione dei comici Fabrizio Fontana alle 22,30 su viale Duca degli Abruzzi e Giovanni Cacioppo alle 00,30 su corso Umberto I.

Ci saranno anche gli Sbandieratori di Lanciano, diversi artisti di strada (alcuni a tema medievale), l’atteso ritorno delle Brasilian Dance, il gruppo folkloristico Lu Battocchije e l’Ambassador Live Rock Band… e tanta tanta musica che si potrà ascoltare per tutto il percorso della manifestazione.

Sarà composta da tre autobus il servizio navetta per collegare meglio e in maniera più sicura San Salvo Marina a San Salvo evitando così di utilizzare l’auto. Il servizio sarà attivo dalle 19 alle 5 del mattino con ben cinque fermate a San Salvo Marina e una fermata a San Salvo in via Istonia, all’altezza di via Silvio Pellico. Lungo il percorso della festa sono stati allestiti sei punti per i servizi igienici (di cui due per disabili) e diverse aree parcheggio per lasciare comodamente l’auto e raggiungere a piedi “Nottambula 2015”.

Per orientarsi meglio si consiglia di utilizzare la mappa che sarà distribuita in circa diecimila copie. Preziosa anche la collaborazione con l’Arte del saper fare e il Mercatino del Buongustaio per impreziosire la serata con stand di artigianato artistico e della buona cucina.

"Come per le tre precedenti edizioni sono certa che “Nottambula” sarà un evento fruibile anche dalle famiglie – dice il sindaco Tiziana Magnacca – e che estenderà i suoi spazi di festa in città prevedendo degli spettacoli anche in via Duca degli Abruzzi. Una grande occasione per San Salvo e per tutte le attività commerciali".

L’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza invitando a partecipare giovedì prossimo 13 agosto ricorda che le vie interessate alla quarta edizione di Nottambula sono via Istonia, via Duca degli Abruzzi, via Roma, corso Umberto I, piazza Giovanni XXIII, piazza san Vitale e corso Garibaldi e che sarà possibile anche visitare gratuitamente il Parco archeologico del Quadrilatero con adeguata informazione turistica.