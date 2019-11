È stato identificato e denunciato dalla Polizia il minorenne che lo scorso mese di luglio, a seguito di uno scherzo, aveva sferrato due pugni sul viso di un amico, coetaneo, procurandogli gravi lesioni.

In particolare il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore aggiunto, il dottor Alessandro Di Blasio, ha accertato che i due amici erano seduti in un locale insieme ad altri conoscenti, quando uno dei due, per scherzo, ha versato dello zucchero nel bicchiere dell’altro. A questo punto, la "vittima" dello scherzo ha reagito gettando quel che rimaneva della bevanda sui pantaloni dell’amico che, istintivamente, gli ha tirato uno schiaffo. Da qui una piccola zuffa, placata dal proprietario del locale.

Ma proprio quando il diverbio sembrava ormai concluso, l’autore dello scherzo si è avvicinato all’amico e gli ha sferrato due violenti pugni sul volto, procurandogli gravi lesioni. Immediatamente soccorso, il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico con prognosi di 30 giorni per trauma maxillo-facciale.

Nonostante la vittima non abbia voluto sporgere querela nei confronti dell’amico, attraverso le indagini espletate da personale del Commissariato, proprio in virtù della prognosi riportata, l’aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni personali aggravate.