Uscirà domani il bando predisposto dall'assessorato al Commercio per assegnare 12 posti per il commercio su suolo pubblico, liberatisi a seguito di un'attenta verifica dei permessi e dei requisiti, effettuata attraverso i dati dell'Aipa, l'agenzia specializzata in servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'assessore al Commercio, Lina Marchesani, durante la conferenza stampa di oggi, alla presenza del sindaco Luciano Lapenna, di Michele D'Annunzio e Luca Mastrangelo per gli uffici comunali, e dei rappresentanti delle associazioni di categoria: il presidente provinciale di Confesercenti, Franco Menna, il direttore di Vasto della stessa associazione, Simone Lembo, e Lucia D'Alessandro per Confcommercio.

"Abbiamo riorganizzato i mercati in viale D'Annunzio e all'ultimo piano del parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo - ha spiegato l'assessore Marchesani - dopo una verifica certosina dei requisiti dei commercianti. A seguito delle indagini relative e alla riorganizzazione del mercato, sono 12 i posti da riassegnare. Per questo domani uscirà il bando, al quale da lunedì prossimo si potrà partecipare sia per via telematica che tramite sportello".

Come spiegato dal dottor Mastrangelo, il bando - valevole fino a dicembre - prevede la costituzione di una graduatoria per eseguire le assegnazioni: "Il mercato è una realtà dinamica, quindi con ogni probabilità a dicembre la situazione sarà diversa e a gennaio usciremo con un nuovo bando, per non lasciare margini di manovra all'abusivismo". Il dottor Mastragelo ha inoltre precisato che ogni documento autorizzatorio non potrà andare oltre luglio 2017, come stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni a seguito di direttive europee sulle concessioni.

Inoltre, relativamente all'abusivismo commerciale, l'assessore Marchesani ha rivolto un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine, in particolare alla polizia municipale, per la "sensibilità" mostrata sul problema che naturalmente non riguarda solo il lungomare e la stagione estiva: "Il fenomeno dell'abusivismo non si può combattere solo con la riorganizzazione degli spazi, ma occorre la presenza costante della polizia municipale. Per questo ringrazio il comandante Del Moro e tutto il Corpo per la sensibilità dimostrata a riguardo".

A seguire Simone Lembo, per Confesercenti, ha sottolineato con soddisfazione il risultato raggiunto: "Dopo diversi momenti di confronto, anche duro, prendiamo atto di questo buon risultato, che per noi ha una doppia valenza, prima di tutti perché per noi gli operatori commerciali su suolo pubblico sono commercianti a tutti gli effetti e naturalmente lavoriamo anche per la loro tutela, e in secondo luogo perché il mercato rappresenta un valore fondamentale, sia in termini culturali che sociali".

Lucia D'Alessandro, poi, ha ricordato le iniziative poste in essere da Confcommercio per contrastare l'abusivismo commerciale e ha voluto ringraziare l'amministrazione comunale "per aver recepito quasi tutte le nostre istanze. Chiediamo di non fermare i controlli e di non abbassare la guardia; in tempi di crisi come questo che stiamo vivendo occorre tutelare i lavoratori regolari che pagano le tasse".

Infine, il sindaco Lapenna ha tenuto a ringraziare l'assessorato, gli uffici, le associazioni di categoria e le forze dell'ordine, per il risultato raggiunto contro l'abusivismo e relativamente alla riorganizzazione del mercato.