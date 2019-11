Si terrà domani 11 agosto la manifestazione dedicata al risparmio energetico La Notte Nera, organizzata dall'assessorato al Turismo in collaborazione con l’associazione Amare.

Per l'occasione, verranno simbolicamente spente tutte le luci del lungomare e le attività si orneranno di candele lanterne con appuntamenti e intrattenimenti legati al risparmio energetico. "Sarà un evento diverso - spiegano dal Comune - in cui si cercherà di sensibilizzare tutti, grandi e piccini, verso il risparmio energetico e il rispetto della nostra terra. Una serata d’altri tempi con cena a lume di candela per riscoprire un pizzico di romanticismo, mercatini, nei diversi locali musica live, "Beato tra le donne", Capitan Ventosa e lancio delle lanterne. Una serata unica nel suo genere, patrocinata dal Comune , dalla provincia di Chieti e dalla Regione Abruzzo".