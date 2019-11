Un brutto incidente si è verificato poco dopo le 15.30 sulla Statale 16 in territorio di Vasto, all'altezza dell'Hotel Lido.

Dalle prime informazioni, pare che una Lancia Delta si sia scontrata frontalmente contro un Ape 50 che viaggiava in direzione sud. Quest'ultimo è finito dopo l'urto nella vicina cunetta; l'auto ha poi terminato la sua corsa contro un furgone Renault Master.

Ad a avere la peggio è stato l'occupante del piccolo mezzo (un anziano del 1944 originario di Castelguidone); sono stati gli occupanti dei due veicoli a soccorrerlo per primi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Vasto. L'uomo non ha mai perso conoscenza; le sue condizioni sono giudicate gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita ed è stato trasportato al 'San Pio' di Vasto.

Attualmente il traffico è congestionato e si circola con il senso unico alternato per permettere agli agenti della Municipale di Vasto di ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'incidente odierno segna una due giorni nera per la Statale 16 dopo l'investimento mortale di Casalbordino [l'articolo] e un altro scontro auto-moto avvenuto in nella prima serata di ieri in territorio di Montenero di Bisaccia senza gravi conseguenze.