Dalle prime ore del mattino le squadre antincendio sono state impegnate nella zona sud di Casalbordino Lido per un rogo divampato tra l'ex tracciato ferroviario e l'attuale percorso della direttrice adriatica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, poi supportati dagli uomini del distaccamento volontari di Gissi e da una sqaudra del gruppo comunale di Protezione civile di Vasto.

Le fiamme si sono propagate verso la zona della Riserva di Punta Aderci, arrivando a lambire l'estesa pineta caratteristica della zona costiera. Fortunatamente gli uomini al lavoro sono riusciti a domare l'incendio prima che potesse estendersi ulteriormente. Alla fine delle operazioni di bonifica è stato constato come diversi ettari siano andati a fuoco. L'incendio di questa mattina è solo l'ultimo di una serie che ha interessato tutto il vastese. Venerdì notte i mezzi antincendio hanno operato a Carpineto Sinello. Ieri, invece, squadre in aziona a Fraine, dove sono andati in fumo oltre 4 ettari di bosco e sottobosco. Pericolo anche per un'abitazion prontamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco.