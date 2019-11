Si è chiusa con un tragico investimento la 25esima festa della cantina sociale Madonna dei Miracoli "Tarallucci e Vino" di Casalbordino. Michele Tilli, 45enne residente a San Salvo ma originario di Fraine, è stato investito e ucciso sulla statale 16 mentre stava attraversando la strada.

Era circa mezzanotte, con la festa che si avviava alla conclusione, quando l'uomo ha attraversato la ss16, in corrispondenza dell'accesso alla cantina sociale. In quel frangente sopraggiungeva la Ford Focus station wagon guidata da un giovave che, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, lo ha travolto. L'impatto è stato violento: il pedone, dopo essere stato colpito dal lato destro della vettura, ricaduto pesantemente sull'asfalto.

I soccorsi sono stati immediati poichè sul posto era presente l'ambulanza della Croce Rossa per garantire l'assistenza sanitaria ai partecipanti alla festa. Sul posto è poi giunta anche una seconda ambulanza ma, purtroppo per l'uomo, ogni tentativo di rianimazione è stato vano poichè il 45enne è morto all'arrivo presso il San Pio da Pietrelcina di Vasto a causa dei traumi e delle ferite riportati. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Casalbordino, che hanno eseguito i rilievi di legge. Durante le operazioni di soccorso il traffico sulla ss16 è stato dapprima bloccato e poi regolato con il senso unico alternato con il supporto della protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino.

Il guidatore della Ford, sotto shock per l'accaduto, è stato poi trasferito al pronto soccorso, dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Il magistrato ha disposto per oggi la ricognizione cadaverica.