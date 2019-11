La squadra più competitiva delle tre locali che militeranno nel campionato di eccellenza senza ombra di dubbio- ad oggi- risulta essere l’U.S. San Salvo che, tra un annuncio e l’altro del presidente Evanio Di Vaira – il quale ha ripetuto che i suoi punteranno al salto di categoria e alla Coppa- sembra avere già i primi riscontri positivi malgrado i pochi giorni di preparazione avuti a disposizione. Solo da lunedì, infatti, i biancazzurri sono tornati a sudare e giovedì in quel di Campobasso hanno dimostrato di avere un potenziale di crescita non indifferente.

Dal triangolare con la compagine di serie D e la Cercemaggiore, i ragazzi di mister Rufini sono usciti a testa alta, sconfitti 1-0 dai rossoblu e vittoriosi 2-0 nel secondo match grazie alla doppietta dell’argentino Roman Torres, il quale sembrerebbe intenzionato a rimettersi nel pieno della forma per giocare una stagione da protagonista o quasi. Ad essere soddisfatto è soprattutto il neo-allenatore del San Salvo che ha espresso tramite un post su facebook il proprio entusiasmo riguardo al feedback avuto a Campobasso: “Soddisfatto del primo test. Dopo soli tre giorni- si legge- ottime indicazioni e squadra che già ha assimilato buona parte delle situazioni di gioco provate. Continuiamo su questa strada con umiltà, sacrificio e determinazione”. Parole queste che fanno ben sperare per il proseguo di una preparazione che nei prossimi giorni s’intensificherà in vista del primo appuntamento ufficiale in Coppa con la Val di Sangro. Per quanto riguarda le scelte tecniche adottate nelle due sfide da quarantacinque minuti in terra molisana, Rufini ha schierato due 95’ (Russi e Ramundo) ed un 96’ (D’Aulerio) in campo per capire quali saranno gli under titolari della stagione. Un posto quasi sicuramente se l’è già conquistato il terzino Russi, in mostra da subito nell’amichevole. In attacco la coppia Marinelli e Consolazio è stata affiancata ad un centrocampo rivisitato rispetto a quello dello scorso anno con l’arretramento di Di Ruocco ed il suo compagno di reparto D’Aulerio, affiancati dai centrali Cordisco e Quaranta. In difesa il quartetto Triglione, Ianniciello oltre ai già citati in precedenza Russi e Ramundo ha dato subito buone impressioni e con il tempo la sinergia potrà crescere. In porta il nuovo acquisto Cialdini. Il gol della sconfitta (se così si può definire) è arrivato negli ultimi minuti di gioco. Nella seconda gara in attacco l’introduzione di Roman Torres ha portato bene, mandando l’argentino in gol per bene due volte.

Ora resta da capire quali saranno gli under titolari della stagione. Con il regolamento che impone l’utilizzo di un 97’, un 96’ ed un 95’ in campo, gli equilibri potrebbero mutare soprattutto nella sponda senior dove Rufini dovrà prendere una scelta. Con ogni probabilità il gruppo dei trentatre elementi presenti in allenamento in questi primi giorni di preparazione (tolto Giampiero Di Pietro ormai vicinissimo alla Vastese Calcio) verrà sfoltito e potrà esserci qualche partenza inaspettata. Così come ci potrà essere qualche saluto, potrà esserci anche un benvenuto visto che le voci che circolano in queste ultime ore parlano dell’arrivo in maglia biancazzurra del tanto atteso Ladogana. Intanto domani alle ore 20:30 i biancazzurri torneranno sul rettangolo di gioco tra le proprie mura per affrontare in amichevole il Casalbordino. Tra ipotesi e conferme una cosa è certa: quest’anno l’U.S. San Salvo cercherà di fare quel salto chiamato serie D.