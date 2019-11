Con le prime luci dell’alba si chiude la quinta edizione della Notte Rosa delle Sirene, organizzata dal Consorzio Vivere Vasto Marina con il Comune di Vasto. La riviera si è accesa di suoni e colori sin dalla sera, con migliaia di persone che hanno scelto di trascorrere la serata a Vasto Marina, potendo scegliere fra le tante proposte dei locali. Oltre alla musica, che l’ha fatta certamente da padrone (a volte anche in maniera esagerata, con esibizioni a distanza ravvicinata in una sorta di sfida all’ultimo decibel), non sono mancati sport (spinning) e divertimento con gli artisti di strada. La zona centrale della marina è stata chiusa sin al traffico sin dal pomeriggio, con le forze dell’ordine e la protezione civile che hanno presidiato i luoghi della festa per tutta la durata dell’evento. Caccia ai parcheggi con lunghe code che si sono formate lungo vis Istonia e sulla statale 16. Poi, la grande festa dell’estate ha preso il via.

I due ospiti, Cristina Buccino e Alex Belli, dopo essere saliti sul palco con Roby Santini, sono stati una presenza itinerante nei locali e negli stabilimenti balneari di Vasto Marina, con molti fans che li hanno rincorsi a lungo per poter avere una foto insieme a loro. In tanti, indossando abbigliamento e accessori rosa, hanno fatto la spola tra un locale e l’altro alla ricerca della propria dose di divertimento di un’estate che entra nel vivo alla vigilia della settimana di ferragosto. Non sono mancate le “solite” note negative. In più di un punto del lungomare abbandonavano rifiuti abbandonati su marciapiedi e muretti, nonostante la presenza, davvero a pochi passi, di diversi bidoni rimasti pressochè vuoti. In tanti sono rimasti a ballare sotto i palchi allestiti in diversi punti di Vasto Marina fino al momento dello stop alla musica. Poi, finita la festa, è toccato a gestori ed operatori ecologici entrare in azione per poter ripulire tutto e cercare di presentare Vasto Marina nel migliore dei modi ai bagnanti.