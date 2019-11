È stata annulata la seconda edizione della Grantavolata Slow Food sul molo di Levante del porto di Vasto, in programma per il prossimo 11 agosto. "Condizioni meteo avverse. Il laconico testo del bollettino meteo che nostro malgrado ci costringe ad annullare l'appuntamento", scrive in una nota la condotta Slow Food Vastese. "Ringraziamo gli oltre 350 amici già prenotati, per la loro adesione, ma non vogliamo scommettere contro il meteo, rischiando di deludere le aspettative di tutti.

Il nostro grazie va ovviamente agli chef, Nicolino Di Renzo, Italo Ferri, Jean Pierre Soria, alla Pasticceria Pannamore e alla Cantina Tollo e a quanti, già pronti a produrre tutto il loro impegno, hanno fin qui collaborato per l’organizzazione dell’evento. Con rammarico rinunciamo ad un appuntamento costruito in sinergia in vista di occasioni nuove in cui non manchi quel pizzico di fortuna per una serata davvero indimenticabile".