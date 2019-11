Un incendio è divampato ieri sera al confine tra Vasto e Monteodorisio, nei pressi dell'ex discarica comunale di Vallone Maltempo. La prima segnalazione è giunta al 115 in serata, con la squadra antincendio boschivo dei vigili del fuoco giunta sul posto per spegnere le fiamme divampate lungo la strada. Ma, nella tarda serata, i residenti delle zone limitrofe hanno avvertito un acre odore nell'aria, chiedendo nuovamente l'intervento delle squadre anticendio. Un secondo focolaio si era esteso fino all'interno di un terreno, proprio accanto alla collina dell'ex discarica, posto sotto sequestro dalla guardia di finanza nel 2014 per la presenza di numerosi rifiuti speciali. Le fiamme, propagandosi attraverso la vegetazione, hanno quindi bruciato tutto ciò che c'era attorno. Dal denso fumo che aveva invaso la strada si intuiva che, oltre a rami ed erba secca, stava bruciando dell'altro. Spento l'incendio, questa mattina è stato possibile constatare come ad andare a fuoco siano state diverse tipologie di rifiuti, ancora presenti nell'area.

Solo qualche giorno fa un incendio aveva interessato una discarica abusiva sulla sponda abruzzese del fiume Trigno [LEGGI].