È giunta alla quarta edizione la Giornata della sicurezza in mare di San Salvo. L'iniziativa organizzata dalla Protezione civile 'Valtrigno' e dalla Guardia costiera di Vasto (con il patrocinio del Comune sansalvese) ha come obiettivo la sensibilizzazione alle buone pratiche da rispettare in mare per evitare inutili rischi.

Edizione 2015 quindi dedicata alle pratiche di recupero di bagnanti in difficoltà a alle attività di primo soccorso sulla spiaggia.

I volontari hanno simulato prima l'aiuto a un bagnante in difficoltà e poi - con l'ausilio del nucleo sommozzatori della 'Valtrigno - il recupero di un disperso in mare e di una bombola dal fondale.

Una volta sulla battigia, sono state dimostrate le tecniche Bls (Basic Life Support) su un manichino ed è stato dato spazio ai bagnanti accorsi per seguire l'evento di provarle in prima persona. Un modo questo per aumentare la consapevolezza dell'importanza di non farsi trovare impreparati in caso di emergenza.