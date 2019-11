Un interessante appuntamento culturale è in programma a Palazzo d'Avalos lunedì 10 agosto alle 21. Nella suggestiva cornice dei giardini napoletani andrà in scena Cantami, o Diva, organizzato dall'associazione culturale Agorà, una lettura di poesia latina e greca in musica. Le introduzioni saranno affidate a Giorgio Ferronato, poi spazio alle letture di Marco Santini e Sergio Santoro, con l'accompagnamento musicale di Francesco Valente. L'ingresso è gratuito.