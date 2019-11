Dopo appena dieci giorni dall’inizio della preparazione, la Vastese Calcio è scesa in campo ieri sera all’Aragona per affrontare in amichevole il Gs Montalfano di mister Liberatore. Un test pre-campionato- il secondo di questa estate dopo quello col Real San Giacomo- che è servito a mister Colavitto per misurare e valutare il lavoro sin qui svolto. Dalla partita di ieri, però, tracciare un bilancio è assai difficile perché in casa Vastese la situazione è ancora in uno stato di ‘cantiere aperto’, nel quale saranno i prossimi annunci del mercato a far pendere la bilancia delle aspettative verso un obiettivo piuttosto che un altro.

Per quanto riguarda il risultato finale, una sola rete è stata messa a segno e a siglarla è stato Buba. Se si tiene conto del fatto che l’avversario, il Gs Montalfano, non ha ancora iniziato la preparazione atletica – il 17 agosto i gialloverdi torneranno a sudare- allora apparentemente si potrebbe pensare che nell’amichevole di ieri la Vastese ha costruito poco, ma così non è stato. Tatticamente mister Colavitto ha provato diverse opzioni di gioco, preferendo pochi tocchi e ripartenze veloci nella fase offensiva. In attacco Piersilvio Lavorgna- schierato al fianco dei due big Tarquini e Iaboni- ha fatto vedere più di una cosa buona, candidandosi come uno dei possibili under titolari. L’ipotesi Giuliano a centrocampo è stata confermata e lo sarà anche prossimamente perché questa è la scelta di Colavitto nei confronti di un giocatore d’esperienza che potrà dargli diverse soluzioni anche in fase offensiva. Ieri nel primo tempo i biancorossi sono scesi in campo schierando Cattafesta trai pali (a parte qualche uscita rischiosa, buona la sua gara), in difesa De Fabritiis, Natalini, Luongo e Sisti; a centrocampo il giovane Polisena (’97), Giuliano e Marfisi; davanti un trio che promette già bene composto da Iaboni, Lavorgna (’97) e Tarquini. Nella ripresa mister Colavitto ha potuto dare spazio a Giampiero Di Pietro (’98)- nella giornata di oggi potrebbe arrivare la sua firma-, Basilico (’97) e Benvenga (’98), oltre ad altri elementi in prova.

A quindici giorni dall’appuntamento con la Coppa e con la sfida che vedrà i biancorossi contrapposti al Cupello, tutto è a in fase di costruzione e mancano ancora diversi tasselli, soprattutto a centrocampo dove arriverà con ogni probabilità più di qualche new entry. Per quanto riguarda il Gs Montalfano, il presidente Sante D’Alberto ha fatto sapere che l’obiettivo per la prossima stagione rimane la salvezza anche se, vedendo i nuovi innesti, i gialloverdi potrebbero puntare anche a qualcosa di più.