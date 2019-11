Si svolgerà domenica 9 agosto la 29ª rievocazione storica della consegna del Toson d'Oro da parte del marchese Cesare Michelangelo D'Avalos al principe Fabrizio Colonna. Ospite d'onore della serata sarà l'attore Ettore Bassi, che vestirà i panni del principe Colonna.

La rievocazione storica vastese coinvolgerà, oltre a 250 figuranti in abiti settecenteschi, gli sbandieratori e musici “Federiciani” di Lucera e “I Vittoriani” di Ortona, la compagnia teatrale “Materia viva” di Roma, che proporrà spettacoli con giochi di fuoco e trampolieri. Dopo tanti anni, torneranno a sfilare i cavalli, grazie alla partecipazione del circolo ippico “Jack O’Neill” di Vasto, e non mancherà la presenza della consueta ed imponente carrozza trainata da cavalli proveniente da Caserta. La serata sarà allietata da minuetti proposti dalla scuola di ballo “Danze Vasto”.

Con partenza alle ore 21 da Palazzo d’Avalos, il corteo storico percorrerà le seguenti strade: piazza Pudente, corso de Parma, via Marchesani, corso Plebiscito, via Torino, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, largo Palmieri, corso Italia, piazza Rossetti, piazza Diomede, corso De Parma, piazza Pudente. Dinanzi a Palazzo d’Avalos avrà poi luogo la cerimonia, secondo il rito tratto dal cerimoniale del tempo, della collazione all’Ordine del Toson d’Oro del principe Colonna alla quale seguiranno suggestivi spettacoli.