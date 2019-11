La comunità di Schiavi d'Abruzzo e il mondo politico del Vastese sono in lutto per la scomparsa di Ernesto Fiorito, vicesindaco del paese. Fiorito, 49 anni, ha lottato a lungo contro la malattia e alla fine questa mattina si è spento al San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove era ricoverato dopo l'aggravarsi delle sue condizioni. Esponente del centrosinistra, ha ricoperto per due mandati la carica di vicesindaco di Schiavi d'Abruzzo, dove aveva lavorato con passione alla realizzazione della biblioteca.

"Oltre alla sua nota bontà d'animo - commentano i colleghi del sito Ecoaltomolise -, gli amici e i compaesani lo ricorderanno per l'esempio che ha dato, in questi ultimi anni, affrontando la malattia. Sempre sorridente, sempre allegro, evidentemente sostenuto dalla fede cristiana, dalla preghiera e della speranza".

Domani mattina si terranno i funerali a Schiavi d'Abruzzo.