I Sud Sound System accendono l’estate sansalvese. Ieri sera migliaia di persone hanno riempito l’area eventi in piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo marina per la seconda serata di Progetto Sud - Suoni e sapori, organizzato da Pro Loco, Comune di San Salvo ed Event Service. Già la prima serata con Tonino Carotone, preceduto dai Balkan Bistrò, aveva richiamato un numeroso pubblico, ieri è andata ancora meglio, con la piazza riscaldata dalle note di Ros del Pascado e poi pronta ad accogliere con entusiasmo la band salentina che non ha deluso le aspettative. Concerto iniziato con qualche minuto di ritardo rispetto al programma ma che ha ripagato pienamente l’attesa.

I Sud Sound System hanno fatto ballare il pubblico sin dal primo momento, proponendo i loro brani che fondono i suoni della tradizione mediterranea con il reggae e l’elettronica. Sul palco sansalvese le tre voci salentine hanno portato l’orgoglio del sud, non disdegnando qualche affondo verso il mondo dell’opportunismo e del malaffare a cui hanno dedicato il brano “Mani in pasta”. Accendini e cellulari al cielo per il brano che più di tutti è associato ai SSS, “Le radici ca tieni”, inno al rispetto e all’integrazione tra i popoli e le culture. È tanta la soddisfazione degli amministratori comunali per questa due giorni d’agosto che ha richiamato un grande pubblico sulla riviera ed era grande, nonostante la stanchezza, la gioia sul volto degli organizzatori di Progetto Sud.