Domenica 9 Agosto a San Salvo Marina nei pressi del lido La Caravella si terrà la quarta edizione della Giornata della sicurezza in mare, promossa da Valtrigno protezione civile, Guardia Costiera di Vasto e il patrocinio del comune di San Salvo.

Nella mattinata dalle ore 9,00 verranno svolte le attività simulative di soccorso marittimo a bagnanti in difficoltà da parte di bagnini e sommozzatori del nucleo Valtrigno. A seguito delle attività di soccorso in mare, i volontari sensibilizzeranno i cittadini presenti sulle pratiche di primo soccorso denominate BLS (Basic Life Support) con l’ausilio di un manichino,pratiche fondamentali che se svolte in maniera corretta e tempestiva posso da sole salvare la vita di una persona in difficoltà.

