Andrea Iannone scatterà dalla settima posizione in griglia di partenza nel gran premio di Indianapolis. Sul circuito statunitense il pilota vastese ha fatto segnare come miglior tempo sul giro un 1'32''468 che, all'ultimo tentativo, gli ha permesso di soffiare la posizione a Valentino Rossi. Pole position per Marc Marquez, con un ottimo 1'31''884, seguito dal compagno di squadra Pedrosa e da Lorenzo. Quinta posizione a sorpresa per la Ducati del team Pramac di Danilo Petrucci, mentre l'altro ducatista ufficiale, Andrea Dovizioso, è solo decimo a poco meno di due decimi da Iannone.

C'è comunque fiducia in casa Ducati per la gara di domani visto che Iannone, nei turni di prove libere, era stato in grado di girare tra i primi. Ora, raccolti i dati di questa seconda giornata, con i meccanici si potrà mettere a punto la moto per la gara sul circuito che si snoda all'interno del mitico ovale della 500 miglia.

"Stiamo soffrendo un po’- ha detto Iannone a fine giornata - ma siamo sempre riusciti a migliorare ad ogni turno, e questa tutto sommato è una cosa positiva, perché non è sempre detto che le modifiche fatte ogni volta vadano meglio. Invece siamo riusciti a guadagnare costantemente, a migliorare la nostra situazione e il nostro passo gara, e questo sicuramente è importante. Per il resto, mi aspettavo di essere un po’ più veloce in qualifica, ma è stato molto impegnativo per me anche ottenere questo tempo. Domani proveremo a fare del nostro meglio, e voglio comunque ringraziare i ragazzi del mio team per il lavoro che stanno facendo perché ce la stanno davvero mettendo tutta".

La griglia di partenza: Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Crutchllow, Petrucci, Smith, Iannone, Rossi, Vinales, Dovizioso, p.Espargaro, A. Espargaro, Redding, Barbera, Hernandez, Miller, Bradl, Bautista, Laverty, Hayden, De Angelis, Di Meglio, Elias.