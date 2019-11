Anche quest'anno, lunedì 10 agosto, torna di scena la terza edizione dell'evento Bosco Elettronico, lo staff si è impegnato anche questíanno a far avere una line up degna dei migliori festival internazionali. Parteciperanno nomi del calibro di: Dino Sabatini, musicista di altissimo livello che ha suonato nei club più importanti di tutto il mondo, tra tutti il Berghain / Panorama Bar (OFFICIAL) di Berlino, la mecca della techno Berlinese; Francesco Zappalà, tra i padri indiscussi del movimento del clubbing italiano, da sempre dj e produttore di spessore; DJ KILFA e konik polny attivi nel movimento underground italiano dei party illegali e non solo fin dagli anni 90, senza dimenticare i giovani talenti come Vincenzo D'Amico e tutti gli altri dj e produttori che vi faranno passare una notte di musica indimenticabile.

Il tutto si svolgerà in un posto perfetto dove ammirare la pioggia di stelle di San Lorenzo, il bosco di Fresagrandinaria in località Contrada Cuccetta, naturalmente saranno ben visibili le indicazioni. Gli organizzatori parlano di uníesperienza caratterizzata da romanticismo e techno allo stesso tempo! Perchè quello che noi vogliamo offrirvi è una notte di musica e gioa, una notte diversa dalle solite, una notte in cui divertirsi, conoscere nuovi amici, una notte dove perdersi per poi ritrovarsi grazie al potere aggregante della musica elettronica! Il tutto praticamente gratis, senza dover pagare esorbitanti biglietti d'ingresso!

Bosco elettronico crew