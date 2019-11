Sono già finite le vacanze estive per i piloti della MotoGp che in questo fine settimana tornano in pista per affrontare la seconda parte di stagione. Si riparte dagli Stati Uniti, sul tracciato di Indianapolis, all'interno dell'ovale che ospita la mitica 500 miglia. "È una pista interessante", dice Andrea Iannone alla viglia delle sessioni di prove. Il pilota vastese, alla prima stagione nel team Ducati Ufficiale, si presenta negli States forte di un terzo posto nella classifica mondiale frutto di una costanza di rendimento che mai aveva avuto nel suo passato sulle due ruote. Ma già da Indy dovrà difendersi dall'arrembaggio del suo inseguitore diretto, un certo Marc Marquez in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione difficile.

Ma Iannone, oltre che di gomme, motori e tempi in pista, dovrà preoccuparsi della sua spalla. La caduta durante i test del Mugello ha lasciato segni evidenti. Nelle ultime gare ha dovuto faticare non poco per mantenere salda in pista la sua Desmosedici Gp15 numero 29. Per risolvere definitivamente il problema servirebbe un intervento chirurgico, evenienza impraticabile visto che mancano ancora 9 gare in una stagione fino a questo momento entusiasmante.

Lo scorso anno The Brickyard, come è chiamata la pista di Indianapolis, non gli portò fortuna, visto che fu costretto al ritiro. Non molto meglio andò due anni fa, quando arrivo appena undicesimo. Ma, in sella alla Desmosedici Gp15, la musica è ben diversa. "Quest'anno credo di poter fare una buona gara con la GP15: io sono sempre positivo e quest'anno ho molti motivi in più per esserlo, anche perché sono terzo in campionato. Spero quindi che riusciremo ad essere subito veloci e di poter essere più vicino ai nostri avversari rispetto alle ultime gare".

Sarà importante lavorare bene nelle prove di oggi e cercare di conquistare una buona posizione in qualifica per poi domenica (per il fuso orario in Italia sarà sera), andare a caccia di un nuovo podio che sarebbe, proprio nel giorno del suo 26° compleanno, una gioia doppia, da regalare a se stesso e a tutti i suoi tifosi che vivono ogni gran premio con un entusiasmo sempre crescente.