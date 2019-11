Un'automobile è rimasta coinvolta in un brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi. Il veicolo si è ribaltato nella zona industriale di Gissi al confine con Monteodorisio.

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto hanno ritenuto necessario l'intervento dell'elicottero da Pescara in via precauzionale. Per l'uomo, fortunatamente, le conseguenze non sono state gravi: è uscito dall'abitacolo dell'auto da solo.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Vasto e i carabinieri di Gissi che dovranno ricostruire la dinamica del ribaltamento.