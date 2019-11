In questa calda estate, tra le novità societarie, il mercato ed un futuro da costruire attraverso basi solide, la Vastese Calcio si sta preparando per la nuova stagione in eccellenza. Questa sera alle ore 20:30 i biancorossi scenderanno in campo all’Aragona per un secondo test pre-campionato -dopo quello di martedì con il Real San Giacomo- nel quale affronterà il Gs Montalfano di mister Liberatore.

Pur essendo ancora in una fase di ‘lavori in corso’, la squadra allenata da mister Colavitto potrà valutare il lavoro sin qui svolto in seduta di allenamento, cercando di iniziare a capire quali sono e saranno le caratteristiche di questo gruppo. Ci sarà la possibilità di vedere all’opera le new entry del mercato e gli elementi che si sono aggregati al gruppo in questi ultimi giorni- uno tra tutti il giovane attaccante Piersilvio Lavorgna che non ancora è stato annunciato ufficialmente come nuovo acquisto. L’avversario, il Gs Montalfano neopromosso in Prima categoria, non ha ancora iniziato la preparazione estiva – il 17 agosto i gialloverdi torneranno a sudare- ed è ancora nel pieno delle trattative del mercato con gli ultimi innesti portati a casa (Fiermonte e Lanfranchi) ultimamente.

Oltre all’amichevole che si terrà questa sera, giovedì prossimo sempre all’Aragona i vastesi affronteranno il Campobasso di mister Cappellacci e la società spera di carpire sin da subito l’entusiasmo dei propri tifosi, magari rivedendo uno stadio più popolato rispetto a quanto visto lo scorso anno.Inoltre la prossima settimana, il giorno prima del test con il Campobasso- mercoledì 12 agosto- presso l’Arena delle Grazie si terrà la ‘Prima Festa Cuore Biancorosso’ nella quale si riuniranno tutti gli appassionati ed i tifosi della Vastese per inaugurare la nuova stagione ed il nuovo cammino di questa società.

Si continua a lavorare per avere una squadra che possa dire la sua in questo campionato e di seguito le parole di mister Colavitto ai microfoni di zonalocale.tv spiegano bene quale sarà l’obiettivo ed il lavoro da intraprendere in questa annata calcistica.